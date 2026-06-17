日経平均株価は6月16日、史上初めて7万円台を突破しました。AI・半導体関連銘柄が相場をけん引し、日本株への期待はかつてないほど高まっています。しかし、どんな上昇相場にも調整局面はつきものです。実際、足元では半導体関連株が急落する場面も見られ、過熱感を警戒する声も出始めています。そこで知っておきたいのが、株価下落時にも利益を狙える「空売り」という手法です。本記事では、空売りの仕組みや信用取引の基礎知識、