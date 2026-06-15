一瞬、カメラの方を見てうつむいた男。会社員の斉藤祐斗容疑者（27）です。8日、愛知・名古屋市のゲームセンターで何らかの物質を噴射し客の避難対応をさせるなど、店の営業を妨害した疑いが持たれています。男女23人が喉に痛みを訴え、8人が病院に搬送されました。現場にいた人：喉が急にイガイガし始めた。周りで音楽ゲームをやっていた人もせき込み始めたので「アレ？」と。捜査関係者によりますと、店の防犯カメラに映っていた