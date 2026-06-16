日本銀行は１６日に開いた金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度から１・０％程度へ引き上げることを決めた。利上げは昨年１２月以来、半年ぶりで、政策金利は１９９５年以来、約３１年ぶりの高水準となる。中東情勢の混乱で生じた原油価格の上昇が幅広い品目の値上げにつながり、物価が想定より上昇するリスクを警戒する必要があると判断した。利上げには、病気治療のための入院で決定会合を