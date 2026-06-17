米ネットメディア大手の「ＢｌｅａｃｈｅｒＲｅｐｏｒｔ」が１５日（日本時間１６日）、サッカー日本代表のロッカー「ビフォー＆アフター」を紹介。米国で大きな反響を呼んだ。同メディアが公開したのはダラス・スタジアムで行われた日本−オランダ戦で日本代表が使用したロッカーの様子。使用後にはきちんと荷物が整理され、ゴミ一つ無いきれいな状態に。「日本はワールドカップの試合後に掃除の伝統を継続した。オランダと