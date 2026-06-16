フジテレビ系バラエティー『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（毎週火曜後7：00）が16日に放送。この日も生放送で番組が進行されていたが、午後7時46分ごろに最大震度5弱を観測した地震により、番組が一時中断。杉原千尋アナウンサーが冷静に地震情報を伝えた。【写真】幼少期時代のショットを公開したフジ杉原千尋アナこの日は「回転寿司チェーン全部食べて検証！外国人の人気トップ10は？」と題して番組