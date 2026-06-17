ロックバンド「ONE OK ROCK」のボーカル、Takaが16日（日本時間17日）、ドジャースタジアムを来訪。ファーストピッチに向けて意気込みを語った。背番号「18」に「TAKA」と書かれたドジャースユニホームで来訪し、ファーストピッチに「初めてやるので、とても光栄」と笑みを見せた。18を選んだ理由については「由伸くんと定期的にご飯行ったりとか、いろんな話もさせてもらえる仲なので。今日も彼の色々な協力があって実現して