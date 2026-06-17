◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン-アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)ディフェンディング王者のアルゼンチン代表が今大会初戦に臨み、前半17分にリオネル・メッシ選手が中央突破から強烈なミドルシュートを決め、先制しました。前線は真ん中にラウタロ・マルティネス選手、右にW杯史上初6大会連続出場を飾ったリオネル・メッシ選手、左にチアゴ・アルマダ選手の布陣