32歳の現役アナウンサーが、“婚約中”の男性の酒癖を友人から聞いてしまい、「一番嫌だな」とドン引きする場面があった。【映像】現役アナドン引きで“婚約者”の顔も引きつる6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならな