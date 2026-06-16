“夜空”×“舞”をテーマにしたTVアニメ『薬屋のひとりごと』のコラボイベントが、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催されることが発表されました。『薬屋のひとりごと』は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）が美形の宦官・壬氏（ジンシ）と共に後宮内などで巻き起こる難事件を解決していく物語。シリーズ累計4500万部を突破し、TVアニメの第3期の放送や、劇場版の公開も控える人気作です。8月1日〜10