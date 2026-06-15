元男優・しみけんさんが20年以上食べ続けているという「勃起メシ」がSNSで話題になっている。玄米、ブロッコリー、ビーツ、大豆ハンバーグなどのメニューは、栄養学的に見ると本当に“効く”のか。日本人男性の食生活の課題と照らして検証した。 【画像】精力メシの中でも特に有効な２品目 日本人男性の食生活の課題のひとつは、野菜摂取量の不足 本人が紹介したメニューは、玄米、ブロッコリ