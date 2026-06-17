お笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（50）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。SNSをやらない理由を明かした。スタジオトークでSNSについて話題となり、MCの「timelesz」の松島聡から「小峠さん、SNSはやられてます?」と尋ねられた。これに対し、小峠は「俺やってない」と即答。続けて「この世に発信したいことが何一つない」とSNSを利用していない理由を明かした。まさかの理由