◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組イラク―ノルウェー（１６日、ボストン競技場）７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）のＦＷアーリング・ハーランド（マンチェスターＣ）が、１次リーグ初戦のイラク（同５７位）戦で先発出場し、Ｗ杯デビューを果たした。長身１９５センチの２５歳ストライカー。８戦全勝だった欧州予選ではモルドバ戦の５ゴールなど１６得点を挙げ、母国を２８年ぶりの本大会へ導