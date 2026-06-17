◆ 勝負強い打撃で交流戦優勝の立役者に16日の阪神戦に勝利し、球団史上初の交流戦優勝を決めた西武。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が交流戦で印象に残った野手MVPをそれぞれ選出した。坂口智隆氏と真中満氏がそろって名前を挙げたのが長谷川信哉。交流戦終盤には3試合連続で決勝打を放つなど勝負強さを発揮し、打率.367で首位打者獲得をほぼ確実なものとした。坂口氏は「守備も良い。守備から勝