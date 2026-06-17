NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝76.05（-4.70-5.82%） １９日に米国とイランが覚書に署名し、ホルムズ海峡の航行が正常化に向かう見通しであることが引き続き相場を圧迫した。米国による対イラン制裁の緩和や解除を巡る報道は様々で、イラン産原油の解放の時期は不明だが、署名式をもって即座に制裁が緩和されるとの報道も相場を圧迫した。 ただ、アラグチ・イラン外相が「戦争の完全終結にはイスラエル軍