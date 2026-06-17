楽天は１７日、仙台市内で昨季までロッテの監督を務めた吉井理人氏の新監督就任を発表し、会見を行った。背番号は「８１」に決まった。冒頭で同席した三木谷オーナーは「近年はＡクラスに入れない状況が続いている。単純に今年の成績を良くするのではなく中長期的な戦略に基づいて様々な改革に取り組んできました。２軍の方は一定の成果が出ていますが１軍の方は成果が出ず、オーナーとして責任を感じています」と語り、「今年