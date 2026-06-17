news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。16日のテーマは、「宅配の悩みを解消？ 新サービスも」です。◇宅配の需要が伸びる中、再配達やドライバー不足の問題が深刻化しています。その解消ができるかもしれない取り組みを紹介します。まずは、ドライバー不足の問題ですが、いま“未来の配達”が始まろうとする動きがあります。自動運転の開発などをする企業が先月行った