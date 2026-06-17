フジの一件今年も株主総会の季節がやって来た。今回の注目は米系の「ダルトン・インベストメンツ（以下・ダルトン）」だという。【写真を見る】女性の下腹部に「ドナルド」の署名が…手紙の送り先は証券会社幹部が解説する。「一昨年暮れ、フジテレビでセクハラ被害（中居事件）が発覚すると、ダルトンはフジ・メディア・ホールディングスを買い増して、持ち株は7％超に達しました。そして村上ファンドなどと共に不動産事業