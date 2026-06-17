◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組イラク―ノルウェー（１６日、ボストン競技場）１９９８年フランス大会以来、７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）のエースＦＷハーランド（マンチェスターＣ）が前半だけで２得点を挙げた。ハーランドのＷ杯デビュー戦は、１０大会ぶり２度目出場でアジア勢７戦無敗がかかるイラク（同５７位）との一戦。前半２９分、ＤＦメレルウォルフェの左クロスに滑り込みな