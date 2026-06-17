今日6月17日は、北海道〜九州北部は日中は晴れて暑くなるでしょう。一方、梅雨前線の影響で沖縄や九州南部で激しい雨が降り、特に奄美では土砂災害に警戒が必要です。広い範囲で晴れて暑い北海道から九州北部かけては日中はおおむね晴れて日差しが強く、気温が平年並みか平年より高くなる見込みです。特に東北や関東、北陸、山陰、九州の内陸では真夏日が続出するため、屋外活動では熱中症対策が欠かせません。こまめな水分・塩分