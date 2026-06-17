【資料】児島警察署 倉敷市児島唐琴の自宅で、同居するめい（46）を包丁で刺して殺害しようとしたとして74歳の男が現行犯逮捕されました。めいは腕や脇腹を刺されましたが、命に別状はないということです。 警察によると、男は16日午後9時ごろに、自宅にあった包丁で包丁でめいを刺して殺害しようとした殺人未遂の疑いが持たれています。 めいが逃げ込んだ隣人からの110番通報を受けて、警察が駆け付け、現場にいた男