15日、東海地方を中心に出店しているラーメンチェーン店「スガキヤ」を運営する「スガキコシステムズ」（愛知県名古屋市）は関東圏へ20年ぶりに出店することを明らかにした。 外食業界が消費税減税に反対の姿勢「飲食店の経営に重大な影響」 報道によると、2026年秋から神奈川県内に2軒出店した後、3年後には50店舗の展開を目指すという。スガキヤは過去に2度ほど関東圏への出店を行っており、1度目は平成時代初