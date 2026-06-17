金利１％検証日銀＜上＞日本銀行本店で１５、１６日に開かれた金融政策決定会合。円卓を囲んだ８人の政策委員の中に、議長を務めるはずの植田和男総裁の姿はなかった。１・０％程度への利上げや国債買い入れ額の減額計画が議論されたが、総裁不在の状況でも決定は波乱なく進んだ。多くの政策委員が利上げ方針などで一致していたこともあるが、最大の要因は高市政権が今回の利上げ判断を「静観」したことだった。積極財政と金