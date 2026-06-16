義実家との距離感に悩む人は少なくないのでは？近すぎても負担、遠すぎても不安……。その距離感に正しさはなく、手探りで関係を築いているのではないでしょうか。投稿者さんは「自分は空気が読めないから」と不安になっているようです。『私は義母と疎遠です。旦那はLINEをしているようですが、私は義兄に子どもが誕生していたことも知りませんでした。距離感をどうしたらいいですか？葬式も疎遠のままでいいと思いますか？』