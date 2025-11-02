「ちょっと低体重すぎない？」板野友美　過激ダイエットに賛否…公表された驚愕“体重”

「今日から、ダイエットと体づくりの見直しをしたいと思います！」

10月30日までに、タレントで実業家の元AKB48・板野友美（34）が自身のYouTubeチャンネルを更新した。アップされた『【-4kg】ともちんのリアルなダイエット記録【ガチ】』というタイトルの動画で、ダイエットに取り組む様子を公開。現在の体重も赤裸々に明かした。

動画内で板野は、ダイエットと体づくりの見直しを宣言。「綺麗に健康的に痩せられるように、美しい体になれるように記録を撮っていきたいと思います」と語り、体重測定の様子も公開した。

動画の冒頭で体重計に表示された板野の体重は、43.3kgだ。

板野は「今43kgなので39kgにいきたいです」と目標を掲げ、食事制限や筋トレに打ち込んだ6日間の姿を披露。4日目には、体重が41.7kgに。そして動画の最後には見直しダイエットを始めて2週間後の体重測定の様子を公開し、目標の39kg達成の瞬間をファンと共有した。

「長年人に見られる仕事をしてきた板野さんは、人一倍自身の体型の変化に敏感で、これまでにも様々なダイエットに取り組んできました。2024年3月には自身のInstagramで、次の仕事に向けた1ヶ月の集中ダイエットを宣言。《ブラデリスの矯正コルセット（かなりきつい）寝る時以外はつけて、お腹矯正＋無駄食い防止してる》と投稿して、そのストイックな姿勢が話題になったこともあります」（芸能ライター）

2023年8月には、大阪・京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION2023 A/W」に出演し、自身がプロデュースするブランドの新作ドレス姿を披露。イベントの囲み取材でスタイル維持の秘訣について質問された板野は、「ピラティスをしています。あと16時間食べないダイエットをしていて、昼の2時から夜の10時までは食べているんですけど、それ以降は食べなかったり」と明かした。

努力の甲斐あってか、出産を経験したあとの板野のビジュアルに大きな変化は感じられない。板野のダイエットに刺激を受ける女性は多く、今回のYouTubeでのダイエット動画にも《頑張ってて尊敬します》や《ともちんと一緒にダイエット頑張ります！》といった声が。

しかし一方で、板野のダイエットを取り上げたネットニュースのコメント欄には、

《ちょっと低体重すぎない？》

《健康的な痩せ方じゃない気がする》

《若い娘が真似する。影響力ある人がやめてほしい》

と、心配も入り混じる賛否の声が多く上がっている。

「痩せたい」と思ったとき、有名人のダイエット法を参考にする人は多いだろう。しかしそのダイエット法が自分に合っているのか、そもそも痩せる必要があるのか……一度考えてから始めたほうがよいのかもしれない。