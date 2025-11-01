日本人初の快挙！…上田綺世が10月のエールディヴィジ月間MVPを受賞！ 3試合で5ゴールの大活躍
エールディヴィジは1日、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が10月のリーグ月間最優秀選手（MVP）に選ばれたことを発表した。
現在27歳の上田は今季、フェイエノールトのエースストライカーとしてシーズン開幕からゴールを量産し、現時点でリーグ戦10試合で11ゴールを記録。リーグ得点ランキングでは、2位のPSVに所属するモロッコ代表MFイスマエル・サイバリの8得点を上回り、堂々の1位に立っている。
上田は10月のリーグ戦3試合すべてに先発出場し、5日のユトレヒト戦で2ゴールを記録すると、19日にはヘラクレス戦で前半だけでハットトリックを達成するという大活躍を披露していた。
なおエールディヴィジによると、上田は同リーグが2017年に月間賞を創設して以来、月間MVPを受賞した初めての日本人選手だという。また、月間MVPはデータサイト『Opta』のパフォーマンスデータに基づいて選出されるとのこと。ちなみに、現在はブレーメンに所属する日本代表DF菅原由勢は、2022年1月に21歳以下の選手が対象となる『ヨハン・クライフ月間最優秀選手』を受賞していた。
