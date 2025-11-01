舟山久美子プロデュース「Herz skin」ホリデー限定セットが登場♡

代表の 舟山久美子 が自ら立ち上げたスキンケアブランド Herz skin（ヘルツスキン）から、2025年11月6日（木）12:00より限定発売される「フルフィルメント ホリデー コレクション 2025」。肌の土台を整える導入美容水と、ベスコス受賞化粧水のミニサイズがセットになった、冬の特別なスキンケアキットです。数量限定での登場なので、自分へのギフトにもぴったりです♡

導入美容水「インテンス 90」で肌の土台を整える

フルボ酸天然原液90%を配合した導入美容水「フルフィルメント セラム ウォーター インテンス 90」（30mL現品）は、70種以上のミネラルを肌に届け、肌を“育む”ための土台を整えます。

季節や年齢、肌悩みに左右されず、毎日のスキンケアに最初に取り入れることでその後の美容液や化粧水の浸透もサポートします。

【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

ベスコス受賞「グロウ エッセンス」でうるおい＆艶感アップ

セットには「フルフィルメント グロウ エッセンス」（25mLミニサイズ）も同封。天然由来発酵エキスや保湿成分を配合し、角質層までうるおいを届けて艶あふれる肌に導きます。

昔から紙媒体でスキンケアを追ってきたファンにも、手元に残る“書籍”的なスキンケア体験を感じてほしいという舟山氏の思いが込められています。

限定ボックス仕様でギフトにも◎

「フルフィルメント ホリデー コレクション 2025」は、”MY SANCTUARY”をテーマにした煌びやかなボックスにセット。

価格は8,888円（税込）で、公式オンラインストアにて数量限定で発売されます。

*継続率80%以上というベストセラー導入美容水との組み合わせで、ギフトにも、自分へのご褒美にも最適な一箱です。

この冬はHerz skinで“肌育”スタート♡

“心と肌を包む”というブランドメッセージを体現する「フルフィルメント ホリデー コレクション 2025」は、Herz skinの人気アイテム2品を一箱に詰めた特別セット。

価格は8,888円（税込）、2025年11月6日（木）12:00より公式オンラインストアにて数量限定発売。

肌の土台を整え、うるおいと艶を育む冬のスキンケアを、この機会にぜひ始めてみませんか？