無印良品の大ファンやESSE読者、社員が選ぶ「2025年に本当に売れているアイテム」を紹介します。 数ある商品のなかから、コスメ・ケアグッズ、家電などをピックアップ。推しポイントを教えてもらいました。

おすすめのコスメ・ケアグッズ3つ

SNSでたびたび話題になる無印良品のコスメ・ケアグッズは、瞬く間に品薄になることも…！ そのなかから選びぬかれたアイテムを紹介します。

●A：人気すぎて店頭から一時消えた入浴剤

重炭酸（有用成分、炭酸水素Naによるもの）が、温浴効果を高めて血行を促進。

「無香料無着色なので、万人が使いやすいです」（ヘルス&ビューティ担当）

・おやすみ前の薬用重炭酸タブレット 21錠（7回分） 15g×21錠入 ￥1490

●B：コスパ最高の殿堂入りクレンジング！

天然由来成分にこだわった低刺激性のジェルクレンジング。

「かんきつ系のさわやかな香りがたまりません。大容量でコスパも満点」（57歳・東京都）

・マイルドジェルクレンジング（大容量）220g ￥850

●C：外出先でのお直しに！肌になじみやすい

肌を整えるナイアシンアミドを配合したクッションファンデ。

「サッと塗れてのびがよく、外出先でも使いやすいです。リピ買い決定！」（長谷由美子さん）

・薬用 UVクッションファンデーション ナチュラル SPF40 PA++++ 14g ￥1990

おすすめしたい家電3つ

「家電は家電量販店で」という固定概念を変えてくれる良品がラインナップ！

●焼く・煮る・蒸すなど多用途で毎日活躍！

炒める、焼くだけでなく、煮る、ゆでるなどさまざまな調理に使える深型プレート。

「自宅で毎日大活躍。手入れもしやすいです」（エレクトロニクスMD担当）

・深型ホットプレート 幅21.9×奥行16.7×高さ14.3cm ￥4990

●電池式でしっかり光る！

暗い場所でセンサーが人を感知すると約10秒間点灯。

「コロッとした形がかわいく、感知してくれる範囲が広いのもうれしい。今年のベストヒットです」（38歳・東京都）

・マグネット付センサーライト 約直径7.5×厚さ5.3cm ￥1990

●お値段以上の吸引力に感動！

吸引力が持続するサイクロン構造。

「軽くて気がついたときサッと掃除できるのが便利です。コードが5mと長いので、階段掃除もラクラク！」（あやのすけさん）

・コード式 スティッククリーナー 幅25×奥行20×高さ99cm \4990

広報に聞く！本当に売れているルームフレグランス

用途によって使い分けやすいルームフレグランス。なかでも売れ筋のアイテムを、広報担当社員に教えていただきました。

●人気の金木犀の香りがお香でも登場！

燃焼時間は約10分、金木犀をイメージした華やかな香り。

「ナチュラルな香りが店頭でも好評で、すぐに品薄になってしまいます」

・お香 金木犀の香り 12本入 各約長さ7.9cm ￥490

●見た目のよさとコスパで爆売れ！

若々しいハーブと花のさわやかな香りが特長。使用期間は約2か月。

「別売りのラタンスティックを差せば、インテリアとしても楽しめます」

・インテリアフレグランスオイル グリーン 200mL ￥2290

※ 店舗により在庫状況が異なります。

※ 別売のラタンスティック（\390）を差し込んでご使用ください。

※ この特集で紹介したアイテムは、取材時に各店舗で発売されていたアイテムです。本記事掲載時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横×高さの順に表記しています。