1999年に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、殺人容疑でアルバイト安福久美子容疑者（69）が逮捕されてから一夜明けた1日、同日放送のNHKドキュメンタリー番組「未解決事件」（土曜後10・00）に注目が集まっている。

NHKは当初の予定通り1日午後10時からの「未解決事件」で「逃亡犯へ 遺族からの言葉」と題して事件を取り上げる。もともと、殺害された奈美子さんの夫・高羽悟さんら未解決事件の遺族を取材し、スタジオで心境を述べてもらい、収録済みだった。

前日10月31日の安福容疑者逮捕の一報にNHK内では「放送前日に偶然逮捕されるなんて！」と驚きの声が上がった。テレビ関係者は「名古屋主婦殺害事件の部分については逮捕を受けて急きょ修正を加えた作りになっているようです」と話している。別の関係者は「逃げている犯人逮捕に貢献できたらという思いを込めて作っている番組。今回、犯人を動かすきっかけの一つになれたかは不明だが、今後もこうした番組、報道を大切にすべきだ」と語った。