　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Soundcore Select 4 Go ブラック

A31X1011（Anker）

2位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL Flip 7 Black

JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　Aurex ワイヤレススピーカー

TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）

4位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

6位　Earaku Sora5

J081（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）

7位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト

ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

8位　JBL Partybox Encore Essential

JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）

9位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック

SRS-XB100(B)（ソニー）

10位　JBL CHARGE5 グレー

JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。