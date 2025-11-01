Image: BRIGHT_DIY

パートナーに指摘されるいびき、出張先での相部屋への気まずさ。睡眠中だから自分では制御できないのが悩ましいですよね……。

そんな悩みをサポートする睡眠グッズも数多くありますが、今回チェックするのはAIでいびきを自動検知し、パルス刺激で終息をサポートしてくれる「Sleepmi Z3」。アプリで睡眠状況も可視化でき、環境改善にも役立つのがポイントです。

おトクにゲットできる先行セールも実施されていたので、詳しく見ていきましょう。

検知だけでなく止めるサポートも

いびきを記録するだけであればアプリでも十分ですが、「Sleepmi Z3」は検知のあとに優しい電気刺激でいびきケアしてくれるのがポイント。

そもそもいびきは軟口蓋や舌根が垂れて上気道が狭まり、空気が通る際に振動して発生します。

「Sleepmi Z3」は高精度センサーでいびき音と喉の振動を複合的に判断し、美顔器や腹筋パッドにも使われるEMSパルスで喉周りの筋肉を刺激することで気道の開きをサポートする仕組み。

取り付け方法は2種類。水洗いで繰り返し使えるジェルパッチでの直貼りと、マスクのようにイヤーストラップでの固定から選択可能。

口や鼻に着ける製品より顔周りの不快感や違和感が少なそうなのがいいですね。

本体は手のひらサイズでたった12gと超コンパクト。ワイヤレスイヤホンのようなケースで充電し、持ち運びもしやすいのがポイント。自宅はもちろん、出張や旅行時にもサッと使えそうです。

専用アプリも用意されており、睡眠やいびきの状況を分かりやすく視覚化。ウェアラブルデバイスのデータを使っているので、簡易的な睡眠計測アプリよりも高い精度に期待できそうですね。

強度もアプリから8段階で細かく設定可能。強さだけでなく遅延機能で動作タイミングも調整できるので、自身の状態や感じ方でいろいろ調整できるのは助かりますね。

自分の状態を知るところから

本製品は医療機器ではないサポートグッズである点にはご注意を。いびきの原因はさまざまあるので、しっかり治したい場合は医療機関に頼るのが先決です。

でもちょっと自分の状態を知りたいや、パートナーへ配慮できたらいいなというニーズには合いそうなので、気になった人は商品ページで詳細をチェックしてみてください。。

