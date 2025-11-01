Aimer¡¢±Ç²è¡ØÍå¾®¹õÀïµ2¡ÙÆüËÜÈÇ¼çÂê²Î¡ÖLittle Bouquet¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ÜMV¸ø³«·èÄê
Aimer¤¬¡¢025Ç¯11·î7Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡ØÍå¾®¹õÀïµ£² ¤Ü¤¯¤é¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ¼çÂê²Î¡ÖLittle Bouquet¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ê¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¥»¥ó¥¡Ë¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¢ÌÚÆ¬µÚ¤Ó´¨ÌÚ½Õ²Ú¡ÊHMCH¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï3.15²¯ ¿ÍÌ±¸µ¡ÊÌó49²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¡£±Ç²èÆüËÜÈÇ¼çÂê²Î¡ÖLittle Bouquet¡×¤Ï¡¢11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥É¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈÍå¾®¹õÀïµ¤Î¸¶ÅÀ¡É¤È¤Ê¤ëWEB¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£Aimer¤Î¿·¶Ê¡ÖPastoral¡×¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Î¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü20»þ¤ËAimer¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡ÖLittle Bouquet¡×MV¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤â·èÄê¤·¤¿¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖPastoral¡×¤È¡ÖLittle Bouquet¡×¤ÏÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤â¤È¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±ÇÁüºî²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Ç³Ú¶Ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ä¡¢¥ë¡¼¥×´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«Ãæ¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤Ë¤ÆAimer¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î12Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë27th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLittle Bouquet / Pastoral¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLittle Bouquet¡×¡ÖPastoral¡×2¶Ê¤ÎMV¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡ÙÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¡õ¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¤¯´¨ÌÚ½Õ²Ú¡ÊHMCH¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï »³¸ý ÍÎÍ¤¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️27th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLittle Bouquet / Pastoral¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¡§https://aimer.lnk.to/251112_PKG
¢¡¡ÖLittle Bouquet¡×Àè¹ÔÇÛ¿®ÇÛ¿®
https://Aimer.lnk.to/LittleBouquet
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖPastoral¡×
https://Aimer.lnk.to/Pastoral
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë/ VVCL 2811 ²Á³Ê 1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë/ VVCL 2812-2813¡§²Á³Ê 2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦BD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÖLittle Bouquet¡×Music Video
¡ÖPastoral¡×Music Video
¥¢¥Ë¥á¡ÖÍå¾®¹õÀïµ¡×ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ¡¡
¢£¡ØÍå¾®¹õÀïµ£² ¤Ü¤¯¤é¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¡Ù
2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡õ»úËëÈÇÆ±»þ¸ø³«
¢¡¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
»ÕÄï¤Î±¿Ì¿¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÆÍÁ³¤Î»îÎý
¿¿¼Â¤òµá¤á¤Æ¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë
¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤òÌ¥Î»¤·¤¿ËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Á°ºî¤Ç¡¢¿´¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¤È¥à¥²¥ó¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡ØÍå¾®¹õÀïµ£²¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡õ»úËëÈÇ¤ÇÆ±»þ¸ø³«·èÄê¡ª¡¡ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¹õÇ¤ÎÍÅÀº¡¦¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¤ò²Öß·¹áºÚ¡¢¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ¶¯¤Î¼¹¹Ô¿Í¡¦¥à¥²¥ó¤òµÜÌî¿¿¼é¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£°¦¤ª¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿´²¹¤Þ¤ëËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ÖÍå¾®¹õÀïµ£²¡×¡£¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¤Ï¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁª¤Ö¤Î¤«--¡£
¢¡STAFF
´ÆÆÄ ¡§ÌÚÆ¬¡¢¸Ü·æ
Éû´ÆÆÄ ¡§¼þÃ£煒¡¢Äø¶ÇÜ×¡¢Íûº¬¡¢Å¢Î©¹ä
Áíºî²è´ÆÆÄ ¡§ñÈ»ÖÁÖ
Èþ½Ñ´ÆÆÄ ¡§Ï¤Ö¨Êö¡¢¹ÀµÒ
3D´ÆÆÄ ¡§¼þ´§°°
»£±Æ´ÆÆÄ ¡§ÎÂÁÖ
²»³Ú ¡§Â¹¶Ì¶À
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ ¡§ÁÑË§É¹¡¢Áâ»ç·ú
À©ºî²ñ¼Ò ¡§ËÌµþ´¨ÌÚ½Õ²ÚÆ°²èµ»½ÑÍ¸Â¸ø»Ê
ÇÛµë ¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¶¨ÎÏ ¡§ÌÌÇò±Ç²è
¢¡ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ
²»¶Á´ÆÆÄ ¡§´äÏ²ÈþÏÂ
²»¶ÁÀ©ºî ¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
¢¡CAST¡ÊÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡Ë
¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤ ¡§²Öß·¹áºÚ
¥à¥²¥ó ¡§µÜÌî¿¿¼é
¥ë¡¼¥¤¥¨ ¡§ÍªÌÚÊË
¥Ê¥¿ ¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê
¥æ¡¼¥Ç¥£ ¡§Â¿ÅÄÌîÍËÊ¿
¥ê¥ó¥ä¥ª ¡§»³Ï©ÏÂ¹°
¥·¡¼¥à¡¼¥º ¡§ÀÐÅÄ¾´
¥Á¡¼¥Í¥ó ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì
¥¥å¥¦Ìì ¡§¥Á¥ç¡¼
¥Ñ¥ó¥¸¥ó ¡§ÂçÄÍË§Ãé
¹Ã ¡§±ÝÌÚ½ßÌï
²µ ¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ
¢¡ÆüËÜÈÇ¼çÂê²Î
Aimer¡ÖLittle Bouquet¡×¡ÊSACRA MUSIC / Sony Music Labels Inc.¡Ë
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍå¾®¹õÀïµ¡Ù
2025Ç¯10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍË21:30¤«¤é½ç¼¡ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¡Ê¢¨WEB¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡Ë
¢¡STAFF
´ÆÆÄ¡§ÌÚÆ¬
µÓËÜ¡§ÌÚÆ¬
Éû´ÆÆÄ¡§¸Ü·æ¡¢°¤º¬¡¢·ª»Ò¡¢ÊòÈø¡¢¾®Ü×
ºî²è´ÆÆÄ¡§ÂçÁÖ
Èþ½Ñ¡§Ï¤Ö¨Êö
¢¡ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ
²»¶Á´ÆÆÄ¡§´äÏ²ÈþÏÂ¡¿²»¶ÁÀ©ºî¡§¥°¥í¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó
¢¡CAST¡ÊÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡Ë
¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¡§²Öß·¹áºÚ
¥·¥ã¥ª¥Ð¥¤¡§º´ÁÒ°½²»¡¿¥¢¥²¥ó¡§ß¯¤á¤°¤ß¡¿¥·¥ã¥ó¥·¥ó¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤
¥í¥¦¥¯¥ó¡§»³»û¹¨°ì¡¿¥Ç¥£¡¼¥Æ¥£¥ó¡§Æâ»³¹·µ±¡¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡§ÃãÉ÷ÎÓ
¥à¥²¥ó¡§µÜÌî¿¿¼é
¢¡STORY
¹õÇ¤ÎÍÅÀº¡¦¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¤Ï¡¢½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢
Ï©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¥í¥·¥ã¥ª¥Ð¥¤¡ÊÍå¾®Çò¡Ë¤È¤¤¤¦¾¯½÷¤Ë½¦¤ï¤ì¤ë¡£
¾¯½÷¤ÎÀ«¤ò¤È¤ê¡Ö¥í¥·¥ã¥ª¥Ø¥¤¡ÊÍå¾®¹õ¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¾¯½÷¤È¹õÇ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÉÔ»×µÄ¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯--¡£