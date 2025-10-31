遠藤達哉『SPY×FAMILY』（集英社）と三井ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザがタイアップした企画「ぶらっくふらいでー おかいもの大作戦」が2025年11月14日～11月30日の期間限定で開催される。

【写真】「アーニャ＆ベッキーとおかいもの！デジタルスタンプラリー」

2025年10月から「Season 3」がスタートして話題の大人気TVアニメ『SPY×FAMILY』。本キャンペーンでは、アーニャとベッキーがお買い物するTVアニメ「MISSION:24」にちなんだ「アーニャとベッキーとマーサ」オリジナルフォトスポット、オリジナルキーホルダー作りワークショップなどの企画が満載。さらに、一部施設でアーニャと実際に会える記念撮影会も開催される。

企画の1つ「アーニャ＆ベッキーとおかいもの！デジタルスタンプラリー」は期間中、館内4か所に設置されているスタンプ4個を集めると、「ひつじさんキーホルダー ブラックver.」を抽選で1,000名にプレゼントされる

また期間中は旅行券や家電など、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、三井ショッピングパークのポイントアップ施策も開催いたします。

