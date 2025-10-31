この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルでLINE活用術を配信するLINE専門家・ひらい先生が、「【LINE 裏ワザ】24時間後も送信メッセージ取消ができる？」というタイトルで視聴者から寄せられたLINEの疑問に答えた。動画では主に、送信から24時間以上経過したメッセージの取り消しは可能かという“都市伝説”ともいえる質問に切り込んだ。



ひらい先生は「これ結論から言ってしまうとですね、ないですね」と、裏ワザの存在をきっぱり否定。「送信から24時間以上経ってしまうと、基本的にLINEというのは送信取り消しというのができない」と断言し、視聴者に「24時間以内に送信取り消しというものを行う必要があるので、こちらご注意ください」と呼びかけた。その上で「裏ワザはないという形になります」と強調した。



さらにLINE通話中にスマホで音楽を再生しても相手には聞こえない現象や、PC版LINEの履歴反映の仕組みについても詳細に解説。「スマホから流れている音には反応しないというふうな、そういった設定になっているんですよ」「スマホだけでやり取りしていたっていうものも、パソコンに反映されるので、これは安心して使っていただけたら」と分かりやすく述べた。



また、LINEアプリのアップデートによるトーク画面表示の幅の変化や、フォントサイズの設定方法にも触れ、「アップデートされると都度都度変更されるっていうのは往々にしてある」「この辺りは受け入れていくしかないですね」とユーザーに寄り添ったアドバイスも披露。



