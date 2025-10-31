「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は第５戦が行われ、阪神は延長十一回に２−３で敗れ、対戦成績１勝４敗で２年ぶりの日本一を逃した。球団は今後、今季国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得した近本光司外野手（３０）に対して、球団史上最大となる５年２５億円規模の大型提示を行うことが３０日、分かった。近本の意向を尊重して、全力慰留に努める方針。近本は同権利の行使について熟考する姿勢で、まず阪神と交渉を進めていく。

来季も虎の近本として戦ってほしい。今オフ最大の懸案事項は今季国内ＦＡ権を取得した近本の動向だ。球団幹部は「誰もが分かっている通り、このチームは近本と大山が支えてきたのは間違いない。最大限の評価はしている」。球団史上最大となる５年２５億円規模の大型契約で、全力慰留に努める方針だ。

昨オフ、国内ＦＡ権を行使した大山は、巨人との争奪戦の末、推定５年２０億円で残留を決めた。別の球団幹部は大山と同等の評価であるか問われると、「それはもちろん。２人がリーダーのチームだから」と話した。昨オフの契約更改交渉でも、球団は複数年契約を提示したが、近本は「１年で勝負したい」と推定年俸３億７０００万円の単年契約を結んでいる。同幹部は「彼の権利なので、全ては彼の動きを待ってから」と、近本の希望を尊重して、本格交渉を進めていく意向だ。

近本は２０１８年度ドラフト１位で阪神入団。今季は１４０試合に出場し、打率・２７９、３本塁打、３４打点。３２盗塁で４年連続６度目の盗塁王を獲得し、生え抜き最速となる通算１０００安打も達成した。通算打率・２８８を誇り、ベストナイン、ゴールデン・グラブ賞をそれぞれ４度受賞するなど球界屈指のスター選手に成長を遂げた。

大舞台での強さも魅力だ。ＣＳファイナルＳ第１戦では三盗からシリーズの流れを作り、ＣＳ突破に貢献。日本シリーズでも球団最長の連続試合安打を１０に更新するなど、改めてチームに不可欠な存在であることを証明した。プレーだけでなく、ストイックに野球に取り組む姿勢は若手の手本になっており、チームへの好影響は計りしれない。さらに兵庫・淡路島出身で、社高、関学大、大阪ガスと歩んできた地元のスターを他球団に手放すわけにはいかない。

頂上決戦を戦い終えた近本は、「ほんとに終わったばっかりなので、まだね、ちゃんと考えてないし、考える時間もなかったし。でも、しっかり自分の意思で、自分の残りの野球人生、しっかり自分で主体的に決めていきたいなと思ってます」と胸中を吐露。今後はまず阪神と交渉し、締め切りとなる１１月１１日まで、同権利の行使について熟考していく考えだ。入団以来、チームは７年連続Ａクラス、２度のリーグ優勝を果たした。虎の黄金期を支えてきた近本の決断に注目が集まる。