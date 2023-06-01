◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神は26日、同日の広島5回戦（甲子園）で死球を受けて負傷交代した近本光司外野手（31）が兵庫県内の病院で検査を受け、「左手首の骨折」と診断されたと発表した。今後はSGL尼崎でリハビリに努める。悲劇に見舞われ、甲子園は騒然となった。8回2死。高が2ストライクから投じた151キロ直球が、左手首付近に直撃し、その場にうずくまった。首脳陣らとともに一塁ベンチ裏