34歳の美人経営者が“漢気溢れる”ハイスペック男性との婚活について、「反町隆史と松嶋菜々子だと思って歩いてる」と有頂天な様子を語り、スタジオからツッコミを受ける場面があった。【映像】反町隆史と松嶋菜々子のような2人の姿5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人