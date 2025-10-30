（NY時間09:52）（日本時間22:52）

カーバナ＜CVNA＞ 306.41（-47.54 -13.43%）



オンライン中古車販売のカーバナ＜CVNA＞が大幅安。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、売上高は予想を上回ったものの、１株利益は予想を下回った。ＥＢＩＴＤＡも予想を上回ったが、ＥＢＩＴＤＡマージンは予想を下回った。通期のガイダンスも公表し、ＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正した。



市場ではサブプライム自動車ローン分野の延滞や信用不安に対する懸念が広がっているが、同社は、ローンパフォーマンスは堅調だったと説明している。



ただ、好決算にもかかわらず、株価は冴えない反応。アナリストは、投資家の高い期待には届かなかったと分析している。売上高は予想を大きく上回った一方、利益はやや弱めだった」と分析している。



（７－９月・第３四半期）

・１株利益：1.03ドル（予想：1.32ドル）

・売上高：56.5億ドル（予想：51.1億ドル）

・小売販売台数：15万5941台（予想：15万632台）

・卸売販売台数：8万0369台（予想：7万6335台）

・小売１台当たり粗利益：3456ドル（予想：3525ドル）

・卸売１台当たり粗利益：866ドル（予想：833.8ドル）

・EBITDA（調整後）：6.37億ドル（予想：5.98億ドル）

・EBITDAマージン（調整後）：11.3％（予想：11.7％）



（通期見通し）

・EBITDA（調整後）：22億ドル以上（従来：20～22億ドル）（予想：22.1億ドル）



【企業概要】

米国内において、オンラインで中古車販売を行う。自動車販売店での対面式な商談なく、希望する車の仕様や詳細、自動車購入後の融資・保証サービスなど必要なことを全てネット上で処理するシステムを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト