Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、付属の自吸用ホースやペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも高圧洗浄できるケルヒャーの「コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB」がお得に登場しています。

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy Plus CB USB -C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要 専用折畳みバケツ付き/丈夫なホース 高性能5in1ノズル 安全ロック機能搭載 薄型バッテリー ペットボトル使用可能 簡単 セットアップ /ハンディ モバイル コンパクト 軽量/ 洗車 ベランダ 玄関 1.328-144.0 15,000円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

電源はもちろん水源も気にせずどこでも高圧洗浄できるケルヒャーのコードレス高圧洗浄機が6％オフとお買い得

「OC 5 Handy Plus CB」は、充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプター付属でどこでも持ち運んで洗浄ができるコードレス高圧洗浄機です。

電源ケーブルや耐圧ホースでの水道直結が不要なので、マンションやベランダ、玄関周りや網戸など、水道と電源が近くない場所での使用が可能。

また、USB-C充電式なのでアウトドアでも大活躍間違いなしです。

コンパクト＆軽量ボディ＋5in1ノズルで「使いやすさ抜群」

本体の重量が760gと軽量・コンパクト仕様で必要な時にサッと取り出して気軽に使用できます。

5in1ノズルと洗浄剤タンクが付いているので、ポイントジェットで汚れの集中噴射、広角モードで広範囲、低圧シャワーで植物・ペット周りなど1台で様々な用途に応じた切り替えが可能です。

また、オプションアクセサリーを利用することで、水ハネ抑制×こすり洗い・直噴×広範囲など、より快適で効率的な清掃が可能です。

安全ロック機能や丈夫な自吸ホースも付いているので安心して使用できますよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月30日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

