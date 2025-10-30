ワールドシリーズ

米大リーグ・ブルージェイズは29日（日本時間30日）、ロサンゼルスで行われたドジャースとのワールドシリーズ第5戦に6-1で勝利。通算3勝2敗として、32年ぶりの世界一に王手をかけた。31日（同11月1日）に本拠地トロントで第6戦が行われるが、チケット価格が異例といえるレベルにまで高騰している。

スポーツのチケットなどを売買ができる米オンライン・マーケットプレイス「TickPick」公式Xは、カナダのロジャーズ・センターで開催される第6戦のチケット価格について画像とともに伝えた。

日本時間30日正午の投稿で、表示されていた席のほとんどが2000ドル（約30万円）を超えており、中には桁が一つ違う席も。「最も安い立見席が1895ドル（約28万9000円）」と伝えられていた。

勝てば32年ぶりの世界一となるブルージェイズ。一方、大谷翔平投手らが所属するドジャースは2年連続のワールドシリーズ制覇へ崖っぷち。第6戦は山本由伸投手が先発する。



