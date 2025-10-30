旧社名から数えると60年以上続いた歴史ある名称が消滅へ

日立建機はこのたび、2027年4月1日付で、社名を変更すると発表しました。

【画像】これが「ランドクロス」表記の油圧ショベルです

新たな名称は「ランドクロス株式会社」で、これに伴いコーポレートブランドも「LANDCROS」に一新するとしています。

LANDCROSとは、豊かな大地、豊かな街を未来へという意味を込めた「LAND」と、「Customer（お客さまに）」「Reliable（信頼される）」「Open（オープンな）」「Solutions（ソリューション）」の頭文字からなる「CROS」を組み合わせた造語です。

日立建機では、すでに「LANDCROS」は2024年7月に発表しており、2025年4月以降、順次、革新的なソリューションに｢LANDCROS｣を冠して顧客や市場に対して提供を始めています。

今回の社名変更は、AI・ロボティクス・センシング・通信技術を融合した次世代の建機開発を進める一方、事業構造を従来のハードウエア中心から、ソフトを含めた建機に関する様々なサービスやデジタルサポート業務をメインにしていくという、その業容転換を受けたものです。

日立建機は、日本ではコマツに次いで第2位、世界的にみてもキャタピラー、コマツに次ぐ第3位のシェアを持つ建設機械メーカーです。

1950（昭和25）年に日本で初めて純国産の機械式ショベルを開発し、建機生産をスタートさせた会社であり、1955（昭和30）年には日立製作所の子会社として、日立建設機械サービス株式会社が設立されています。

1965（昭和40）年には、販売会社6社と日立建設機械サービスが合併し、（旧）日立建機株式会社が発足。1969（昭和44）年に日立建設機械製造株式会社が設立されると、翌70（昭和45）年に同社と（旧）日立建機が合併する形で、現在の日立建機が誕生しました。

旧社名から数えると60年以上続いた歴史ある名称が、2027年春、姿を消す模様です。