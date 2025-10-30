この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『表参道で素敵な女性にインタビュー』では、表参道を訪れる女性に密着。今回登場したのは、78歳で自由に暮らすというお婆さんだ。インタビューでは「貯金額っておいくらか聞いてもいいですか? 78歳。好きなように暮らしてます」とにこやかに語った。



お婆さんは、自身の仕事について「もともとはインテリアデザイナーなんですけど、道路環境整備という仕事の中に入りまして、橋を架けたり、生活者が暮らしやすい環境を作る、そういう仕事をしてました」と説明。専門職として都市インフラの整備にも関わってきた多彩な経歴を明かした。



老後の収入についてたずねられると、「年金って月々おいくらぐらいですか? ほとんどないです。途中までフリーでしたし、年金ってすごく少ないんですよ」と率直に告白。現在は「預貯金と年金と息子が2人いまして、協力してくれてます」と家族のサポートを受けながら生活しているという。



「この間ね、孫が3人いるんですけどね、奈良へ旅行してきたんです。そんなこともね、できるのはありがたいことだと思ってます」と、家族との絆や日常の幸せをしみじみと語ってくれた。



注目が集まったのは「貯金額っておいくらか聞いてもいいですか? ないです。でも私ね、神宮前に住んでるんですね」と豪快な回答。しかも、その自宅は「昭和50年ぐらい。まだ何にもビルがなかった」時代、1000万円以下で購入したといい、「明治通りの向こうに畳屋さんがあって、今すごいビルになってて。信じられないですよ」と当時の街並みの変化にも感慨深げだった。



