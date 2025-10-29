直近3シーズンは防御率1点台も…今季は大不振

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

汚名返上のマウンドとはならなかった。ドジャースのブレイク・トライネン投手は28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦の7回途中から登板するも、2安打を浴びて背負ったランナーを生還させた。直近3シーズンは防御率1点台だった右腕にいったい何が起きているのか。米放送局が分析している。

大谷翔平投手が「1番・投手」で投打同時出場し、7回に連打を許して降板した。後を継いだアンソニー・バンダ投手だったが、ヒメネスに適時打、1死からフランスの内野ゴロの間に2点目を失った。これ以上の失点を阻止すべき、2死一、二塁の状況で起用されたのがトライネンだった。

2023年は故障で全休したが、2021〜2022年、そして昨年は防御率1点台を誇った信頼の置けるリリーバー。しかし今季は乱調で、特に9月は12登板で防御率9.64、5敗、WHIP2.25と大不振だった。ポストシーズンでも状態は上がらず、WS第4戦前の8試合で防御率9.00となっている。

しかし、この日もダメだった。ビシェット、バージャーに連続適時打を浴び、点差を5点に広げられた。トライネン自身の自責点はつかなかったが、あまりに重たい失点だった。米放送局「FOXスポーツ」では殿堂入り右腕のジョン・スモルツ氏が解説を務め、トライネンの不振の理由を分析した。

「ブレイク・トライネンが100％の状態じゃないと、（普段は）落差のあるシンカーはあまり効果的ではありません。（シンカーの軌道は）打者の手元でごくわずか変化し芯を外すのですが、それがないのです。それが（好調の時との）違いです」とした。シンカーとスイーパーの2球種が軸とあって、片方が機能しなければ苦しい投球になるのは納得のところだ。

一方でトライネンは試合後、ビシェットの失投を悔やみつつも「今日はいい球を投げられていたと思う」と手応えも口にした。果たして自信は本物か。最大でも残り3試合。ベテランの復調に期待したい。（Full-Count編集部）