「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在で霞ヶ関キャピタル<3498.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



２９日の東証プライム市場で、霞ヶ関Ｃが反落。同社は２４日取引終了後、公募増資と売り出しを実施することを発表しており、１株当たり利益の希薄化や株式需給の悪化が警戒されている。４００万株の公募による新株発行と６１万株の売り出し、上限６９万１５００株のオーバーアロットメントの売り出しを実施する。発行済み株式数は最大で約２４％増える見込み。発行・売り出し価格は１１月５日から１０日までのいずれかの日に決定する。この発表を受け、株価は２７日にはストップ安に急落したが値頃感から下値を拾う動きも出ているようだ。



