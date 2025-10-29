【PLA MAX 1/72 scale XD-01ドラグナー1】 10月29日 出荷開始 価格：9,800円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX 1/72 scale XD-01ドラグナー1」を10月29日に出荷開始する。価格は9,800円。

TVアニメ「機甲戦記ドラグナー」より「ドラグナー1」がマックスファクトリーのプラモデルシリーズPLAMAXに登場。全高約245mmのビッグサイズとなっている。

OP映像や大張正己氏が描いた画稿をイメージソースとして制作された、塗装済み完成フィギュア「MAX合金ドラグナー1」（2010年発売）の造形をさらにブラッシュアップし、1/72にスケールアップしてプラモデル化。各パーツは7～8色で成型され、組み立てて水転写デカールを貼るだけでも実感のある仕上がりとなる。また、細部を塗装することで、より劇中に近づけることもできる。

主要関節にはPOM樹脂を使用したラチェット機構が採用され、肩とふくらはぎの特徴的な識別帯は彩色済みパーツが用意されている。

「75mmハンドレールガンLPS9型」、「迫兵戦用レーザーソード」、「迫兵戦用アサルトナイフ」、「スローインボム」、「ショルダーボム」、「ハイブリッドシールド」に加え、交換用手首と専用台座が付属する。

背面に装備可能なリフター１の翼は、パーツ差し替えで「駐機状態」を再現可能となっている。

(C) 創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。