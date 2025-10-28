¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡×Èª²ê°é¡¡ÀÚ¤ê¤¹¤®¤Æ¡È¥ª¥óÈý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°È±¤¬ÂçÈ¿¶Á ¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë²Ä°¦¤¤¡×
¡¡10·î26Æü¡¢½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥ª¥óÈý¡É»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿Åê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Èª¤Ï¡Ô¤Ï¤¤¡ª¥ª¥óÈý¡ª¡Õ¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Èý¾å¤Þ¤ÇÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿Á°È±¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÈª¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ô¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎÌÓÀè¤òÀ°¤¨¤è¤¦¤È¼«¤é¶û¤Ç¥³¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ°È±¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡È¥·¥ó¥×¥ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡ÈÁÛÄê³°¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÈª²ê°é¤Î¥ª¥óÈýºÇ¹â¤¹¤®¤ë²Ä°¦¤¤¡Õ
¡Ô¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤¨¡¢¥ª¥óÈý¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¹ç¤¦¿Í¤¤¤ë¡©¡Õ
¡¡¼¡¡¹¤ÈÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈª¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Ç¿Íµ¤¤Î½÷Í¥¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡È¥ª¥óÈý¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¹¤¤µ¤È¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£¶áÇ¯¤Ï»¨»ï¡Øar¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤ÇÊ¿À®¥®¥ã¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èª¤Ï1ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ÝÎò20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØPocchimo¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÍâ2015Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¼«Á³¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢³Î¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯3·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àéµ±¤¯¤ó¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¡Ù¤Ç¤ÏÀÄ½ÕÎø°¦±Ç²è¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤Î½Ð±é¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢7·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ç¤âSnowMan¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Á°È±¤Î¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤ò¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¾þ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤È¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë±éµ»ÎÏ¡£Èª¤Î¿Ê²½¤Ëº£¸å¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£