ローソン『お芋』スイーツ･パン発売、「焼き芋のもち食感ロール」など4品

ローソンは10月28日、秋の味覚が楽しめる「お芋」の新作スイーツとパンを発売する。

ラインアップは全4品。高い糖度とねっとりした食感が特徴のさつまいも「紅はるか」を使ったロールケーキやクリームパン、クイニーアマンなどを取りそろえる。

ローソン『お芋』スイーツ･パン

〈秋の味覚「お芋」の新作スイーツ&パン〉

◆Uchi Café おいものクレープ

ほんのり甘く、ほっくりした食感のスイートポテトとカスタードホイップ、カラメルチップを包んだおいも味のクレープ。10月28日発売(青森、秋田エリアは夕方ごろ発売)。沖縄地域のローソンでは販売しない。価格は税込346円。

Uchi Café おいものクレープ

◆Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)

ふわもち食感の生地に「おいもホイップ」がたっぷり入ったとろけるクリームパン。価格は税込192円(沖縄地域のローソンでは税込225円)。発売中。

Uchi Café クリームたっぷり!ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)

◆Uchi Café 焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)

芋風味のホイップクリームと芋あんを、さつま芋入りのもちもち生地で巻いたロールケーキ。香ばしく濃厚な甘みが楽しめるという。10月28日発売。沖縄地域のローソンでは販売しない。価格は税込408円。

Uchi Café 焼き芋のもち食感ロール(紅はるか)

◆おいものクイニーアマン 紅はるか

デニッシュ生地で紅はるかの芋あんを包み、表面をキャラメリゼしたパン。10月28日発売。沖縄地域のローソンでは販売しない。価格は税込171円。

おいものクイニーアマン 紅はるか