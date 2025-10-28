ワールドシリーズ第3戦に先発するドジャースのタイラー・グラスノー投手が、同僚の大谷翔平選手と山本由伸投手のすごさを力説しています。

グラスノー投手は、MLB史上初の二刀流出場を控える大谷選手のすごさを、「super human（超人的）」と表現。

大谷選手は、リーグ優勝決定シリーズにおいて、投げては7回途中10奪三振、無失点、打っては1試合3本塁打を放ち、シリーズのMVPにも選出されました。さらにワールドシリーズ第1戦でもポストシーズン6本目のホームランを放ち世界一連覇へ向け加速が見られます。

これにはグラスノー投手も、「彼はただただ驚異的な打者であり、驚異的な投手なんだ。彼の準備態勢やマインドセットは、これら全てを両立させるという点で非常に素晴らしい。毎日のメディア対応や、投打両方の練習、そして素晴らしい人間性を保ち続ける姿勢は、本当に感嘆に値する。つまり彼は、ある種の超人的な存在なんだ」と感嘆の声をもらしました。

一方の山本投手については、「とにかくすごい集中力のある人」と絶賛。「いつも感心するのは彼の一貫性なんだ。週を通しての取り組み方、そしてマウンドでのペースがとても安定している。ゲームプランについて考えているようだけど、余計な雑念にとらわれていない。とにかくすごい集中力のある人なんだよね」と続け、同僚だからこそ分かる山本投手のすごさを力説。