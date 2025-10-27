知らない方が、平和なのかも…。でも、いざという時困る？義母の連絡先問題【ママリ】

義母のLINEを知らないことに不安を感じる

みなさん、義母のLINEって知ってますか？😳



夫とは結婚して1年ちょっとですが、付き合っているときからだと4年半くらい一緒にいます。

お義母さんは、未婚で夫を産んでおり夫は一人っ子です。

お義母さんも夫も、お互いのことに本当に干渉しなくて、仲は全く悪くないのですが、同棲の報告も結婚の報告も、同棲するから～とか入籍するから～とか、本当にそんな感じで数分で終わりました😂

お義母さんも、えっ！そうなの！○○ちゃん(私)こんな息子だけどよろしく頼むね～！みたいな感じです😂

私の家も母子家庭なのですが、母と妹とは毎日LINEするくらい仲が良く、実家も時々帰るし、色んな話もするので、え。そんなあっさりな関係なの、、！？と驚かされることばかりです🤣

夫は、俺ら親子はこれが普通だよ～お母さんも俺も性格似てるからね～と言っています。

一人息子で旦那さんもいないとなると、過保護な感じを勝手に想像していましたが、本当に全然違って、私としては心地良いです。

それでも、自分の大切な息子が良い人と結婚出来て良かったな、素敵な奥さんだなと思ってもらいたい気持ちはあるので、私なりに気遣いはしているつもりです。



付き合っている時から、お義母さんと面識はありましたが、私たちのことに口出ししてくることも一切なく、良い意味でさっぱりしている人なので、旦那の実家で顔を合わせた時に挨拶をするくらいでした。

それでも、私の誕生日は毎年覚えていてくれて、プレゼントをくれたり、色々気にかけてくれたりします。

私も、誕生日プレゼントを渡したり、どこか出かけた時はお土産を買ってきたりと、付き合っている時から良い距離感でいられていると思います。



今日、私の誕生日プレゼントと、ベビー用品でも買ってとお金を夫に渡してくれたようで、夫が持って帰ってきました。

お礼を伝えたいのですが、私個人へのプレゼント＋お金をいただいたということで、直接連絡をしたいなと思っています。

今までも、何かいただいたりしてお礼を伝える機会はありましたが、毎回夫がLINEをしてくれていました。



私としては、お義母さんと良好な関係を築きたいという思い以前に、何か緊急の連絡があった場合に、すぐに連絡できないというのが不安で、LINEを知りたいと思っています。

例えば夫が事故に遭ったとき、私に連絡が来るかと思いますが、すぐに私からお義母さんに連絡が出来ない、その逆の場合もそうで、お義母さんも私にすぐ連絡できないということが考えられます。

そして、あと2ヶ月で子供も生まれます。

私の家も夫の家も初孫なので、たくさん見せに行きたいですし、私が仕事に復帰したとき、何か用事があるとき、お義母さんに預かってもらうこともあるかと思います。

その時にも、やっぱり直接連絡が取れた方がいいなと思います。

こういうことも踏まえた上で、お礼も言いたいしLINE教えてほしいと夫に伝えたところ、え～別にいいよ～俺がお礼も言っとくし～と言われ、、。

私的に何だか納得がいかなくて、それに気づいた夫が「じゃあお母さんにLINE教えてもいい？」って聞いてみるね！と言ってくれて、LINEをしてくれました。

ですが、夫は私とお義母さんがLINEで繋がるのが嫌なのかな、、？もしかして、お義母さんの方が私にLINE教えるの嫌がりそうなのかな、、？と、今さらながらモヤモヤしてきて不安になっています😭😭

夫の性格も、お義母さんの性格もある程度は分かるので、私が考えすぎているだけだとは思うのですが、、やっぱりモヤモヤ🥺



お義母さんとのLINEのトラブルもよく見かけます。

というか、調べるとそういうことばかり出てきて、悩んでいる人が多いことを知りました。

私の場合は、きっと連絡を取る機会もほぼ無いだろうし、お義母さんから頻繁に連絡が来るとかもないと思います。

返信が遅いとかでグチグチ言うようなお義母さんでもないはずです。

なので、そこら辺に関しては一切心配が無いのですが、皆さんやっぱりお義母さんのLINEは知っていますか？

知っておいた方がいい、知らない方がいいという意見もあったら教えていただきたいです🥺

qa.mamari.jp

義母との連絡手段については、夫を通す人もいれば、直接やり取りしている人もいますよね。この記事では、結婚して1年経つが未だに義母のLINEを知らず、夫経由でしか連絡を取れないことにモヤモヤするという投稿を紹介します。2か月後に出産を控えていることもあり、緊急時のためにも知っておきたいと考えている投稿者さん。しかし、義母とのLINEトラブルも耳にすることからどうするべきか迷っているそうです。

義母と夫はあっさりとした親子関係で義母のLINEを知らないという投稿者さん。普段は別に連絡をとるわけではなくても、いざとなった時に連絡先を知っているかどうかというのは安心感が違うものですよね。



義母からの過干渉に困っているという声はよく聞くものの、うまくやっているという声はなかなか聞かないためついつい不安になってしまうのかもしれません。

義母のLINEを知ってる？知らない？さまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

連絡するしない関わらず

念の為、交換はしています！

何かあった時に連絡する取れないと困るので。



遠方だと心配ですし

毎日するわけでもないし

LINEくらいいいのでは？ 出典：

qa.mamari.jp

義母のLINEを知らなかった頃に戻りたいです😢

私とのLINEは義母の日記帳になっています

緊急連絡用として知りたいのであれば電話番号だけで大丈夫なのでは？と思ってしまい 出典：

qa.mamari.jp

念のため交換しているという声がある一方で、教えてしまったことを後悔しているという声もありました。義母の性格によってはくだらない内容を送ってきたり、ストレスになってしまうこともあるようで注意が必要なよう。緊急時のことを考えるなら電話番号で十分というのはその通りかもしれません。



こればかりは義母の性格や普段夫とどんなLINEをしているのか、頻度はどうかなどを見極めたうえで決めたほうがいいのかもしれませんね。LINEをきっかけに義母との関係性が良くなることも悪化する可能性もあることから、ここは慎重に考えて決めたほうがいいのではないでしょうか。

