LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組として2024年にABCテレビで放送された『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』の新シーズンが27日（月）本日よりスタート。

©️ABCテレビ

昨年のシーズン1では、THE RAMPAGE、GENERATIONS、PSYCHIC FEVERら若手3グループを取り上げた。新シリーズではまず、LDHの原点ともいえるEXILEにフォーカス。日本の音楽シーンを席巻し続け、ダンスと歌を融合させたエンターテイメントを日本の音楽シーンに定着させ、夢を持ち仲間と共に進み続ける信念を実現してきたEXILE。今年、2025年には、ボーカルのATSUSHIが完全復活。11人体制で挑む約3年ぶりとなるドームツアー（11月15日開幕）までの道のりに密着する。

『#1 動き出す、新しい物語』

©️ABCテレビ

EXILE回のスタートを飾るのは、EXILEの歴史の中で、最も長く、最も多くステージに立ち続けてきたパフォーマー・AKIRA。圧倒的な存在感を放ちながらも、常にチーム全体を輝かせることを優先し、背中でリーダーシップを示してきた男だ。

冒頭、「HIROさんが2013年に勇退されたとき、僕も引退しようと思ったんですよ」というAKIRAの衝撃的な独白から始まる――。

静岡県磐田市のサッカー名門高校に進学したサッカー少年AKIRAがダンスと出会い、高校卒業後、初めて東京でパフォーマンスしたクラブでEXILEメンバーのMAKIDAIとÜSAと奇跡の出会いを果たす。上京してMAKIDAIとÜSAらとのグループ「RATHER UNIQUE」でのデビューを目指す中、LDHのダンススクール「EXPG(EXILE PROFESSIONAL GYM)」立ち上げというビッグプロジェクトを託された。若者たちの夢の原点となる場所、EXPG東京校、そして宮崎校立ち上げを成功させ、2006年の第二章の幕開けと共にEXILEに加入。豪快で華やかなパフォーマンスで目を引く存在となった。

©️ABCテレビ

アーティストとしてEXILEのパフォーマーとして活動するだけでなく、エンターテイメントの場をステージの外へと広げ、俳優としても数多くの作品に出演し、海外ブランドのグローバルモデルとして起用されるなど、その活動は多岐に渡る。

そしてもうひとつの顔、ビジネスパーソンとしては、台湾を拠点とした「LDH愛夢絓（アイムユエ）」CEOの立場で、LDHのアジア進出を進める先頭に立っている。

LDHは、EXPG事業を核に海外へのビジネスを拡げていたが、コロナ禍を機にヨーロッパ、アメリカ、そして台湾を含む海外事業の縮小を決断した。しかしAKIRAは、台湾がLDHのアジア戦略における重要な「変換基地」になり得ると信じ「僕にやらせてください」と直談判。アーティスト活動と並行して、「LDH愛夢絓」CEOとして長年の夢であったアジア進出をゼロから再構築している。番組は、そんなAKIRAを追って台湾へ飛んだ。

©️ABCテレビ

「HIROさんの作ってきたEXILEは、次世代で受け継いでいかないと申し訳ないし、フェアじゃない。自分の役割、責任としては“開拓者”として新たな道なき道を作っていくこと。今までEXILEになかった、LDHになかった領域を広げていく活動というのが1つの役割なのかも」とAKIRAは言う。ダンスに導かれ、HIROの背中を追ったAKIRAが、CEOとして台湾と日本を行き来する日々の中で見えてきた未来、そして後輩たちへの思いとは――。

ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。