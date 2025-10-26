世界的な観光都市・京都には、国内外から多くの観光客が訪れます。2024年は5606万人に上り、前年比11.5％増。このうち外国人観光客は前年比で53.5%も大幅に増加し、1088万人で過去最高を記録しました。1年を通して楽しめる街ですが、 特に紅葉の時期は、歴史ある建築と紅葉が織りなす秋ならではの風景を見ようと、いっそう大勢の人で賑わいます。

そこでおすすめしたいのが、人の流れが比較的落ち着いてくる”夜の観光”。寺院や庭園が光に包まれ、幻想的な景色が広がる「夜間拝観」や、これからの時期が見頃の「紅葉ライトアップ」、デジタルアートによる「体験型イベント」など、魅力が盛りだくさんです。京都市内を中心に夜観光におすすめのスポット31カ所を厳選してご紹介します。今だけの秋の特別な京都を楽しんでみては。

京都府立植物園「LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル キョウト）」

2024年に開園100周年を迎えた日本最古の公立植物園で2026年3月末まで開催されるイベント。光と音によって創られる、普段見ることのできない新たな植物園を満喫できます。子どもから大人まで年齢・国籍問わず楽しめる、アート体験です。幻想的な夜の植物園へ！

住所：京都市左京区下鴨半木町

問い合わせ（電話）：075-284-0161

問い合わせ（メール）：contact@lightcycles-kyoto.com

予約フォーム：https://webket.jp/pc/ticket/index

期間：2025年5月24日（土）〜2026年3月31日（火）

時間：10月1日〜2月28日／18時〜21時半（最終入場20時半）、3月1日〜3月31日／18時半〜21時半（最終入場20時半）

休演：月（月が祝日の場合は翌火が休演）

料金：大人（高校生以上）平日2300円〜・休日2700円〜、小人（小中学生） 平日1100円〜・休日1400円〜（変動価格制）

交通：京都市営地下鉄「北山駅」3番出口からすぐ、京都市営地下鉄「北大路駅」3番出口から徒歩約10分

HP：https://www.lightcycles-kyoto.com/news/4609/

Instagram：https://www.instagram.com/lightcycles_kyoto

X：https://x.com/lc_kyoto

東映太秦映画村「怪々YOKAI祭2025」

映画村がたくさんの妖怪が棲みつく街に！ 妖怪たちが街を徘徊する「百鬼夜行」や妖怪とのグリーティング、スタンプラリーなど参加型のイベントが盛りだくさん。ここでしか食べられない怖くて面白い “YOKAI”フードやイベント限定グッズも登場。妖怪たちと怖くて楽しい秋を過ごしてみてはいかがでしょうか。

住所：京都市右京区太秦東蜂岡町10

問い合わせ（電話）：0570-064349

期間：2025年9月13日（土）〜11月30日（日）

時間：平日／9時〜17時、土日祝／9時〜19時 ※10月25・26日／9時〜21時、11月8日・9日／9時〜17時、11月15日 9時〜20時

料金：グッズ付き入村券／大人3900円、中高生2900円、子ども（3歳〜小学生）2700円

交通：JR西日本山陰本線「太秦駅」から徒歩5分、嵐電「太秦広隆寺駅」から徒歩5分

HP：https://www.toei-eigamura.com/yokai/

善峯寺／柳谷観音 楊谷寺「京都西山竹あかり〜幻想夜2025」

京都西山が誇る名高い寺、「善峯寺」と「柳谷観音楊谷寺」で、日本の伝統文化と現代アートを合わせた体験イベントを開催。古くから人々が願いを込めてきた”祈りの場”を、 放置竹林の竹を使った現代の”竹あかり”が幻想的に照らします。自然溢れるお寺が優しい光に包まれる、期間限定の風景をお楽しみください。

善峯寺

住所：京都市西京区大原野小塩町1372

期間：2025年10月31日（金）〜11月3日（月・祝）・8日（土）・9日（日）

時間：18時〜20時半（受付終了20時）

拝観料：大人1200円、高校生800円、小中学生500円

交通：JR東海道本線ほか「向日町駅」・「阪急東向日駅」・「阪急長岡天神駅」からタクシーで約20分

柳谷観音楊谷寺

住所：京都府長岡京市浄土谷堂の谷2

期間：2025年11月21日（金）〜24日（月・祝）、29日（土）、30日（日）

時間：18時〜20時半（受付終了20時）

拝観料：大人2000円、高校生以下無料

交通：阪急京都本線「長岡天神駅」・阪急京都本線「西山天王山駅」・JR東海道本線「長岡京駅」からタクシーで約15分

問い合わせ（電話）：075-332-9185

HP：https://kyototakeakari.jp/

御室仁和寺（にんなじ）「世界遺産仁和寺 雲海ライトアップ」

秋の美しい風景を堪能できる、紅葉ライトアップが2025年も開催。写真を撮りやすいように明るさやライトの位置が工夫されているため、誰でも綺麗な写真を撮ることができます。雲海に浮かぶ国宝金堂や紅葉、幻想的な世界に心を奪われること間違いなし。

御室仁和寺（画像提供：京都市観光協会）

住所：京都市右京区御室大内33

問い合わせ（電話）：075-461-1155

期間：2025年10月24日（金）〜12月14日（日）の金・土・日・祝日

時間：18時半〜21時（受付18時〜20時半）

料金：雲海ライトアップ／2800円 ※高校生以下無料、同時開催観音堂・夜間特別景観との共通券／3300円

交通：嵐電（京福電鉄）「御室仁和寺駅」から徒歩約3分、JR嵯峨野線「花園駅」から徒歩約15分（タクシーにて約5分）、JR嵯峨野線「円町駅」から市バス26番にて約10分

HP：https://ninnaji.jp/

圓徳院「秋の特別展・夜間特別拝観」

豊臣秀吉とその正室・北政所（きたのまんどころ）ゆかりの寺院である高台寺の塔頭の一つ。江戸時代に活躍した庭師の賢庭（けんてい）によって設計された「北庭」が見どころ。夜間のライトアップは、落ち着いた雰囲気で心が和みます。

住所：京都市東山区高台寺下河原町530

問い合わせ（電話）：075-525-0101

期間：2025年10月24日（金）〜12月14日（日） ※12月12日（金）・13日（土）は休み

時間：17時〜21時半（22時閉門）※昼夜入れ替えなし

拝観料：大人500円、中高生200円、小学生以下無料

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より市バス206乗車「東山安井」から徒歩7分

HP：https://www.kodaiji.com/entoku-in/

高台寺「秋の夜間特別拝観」

北政所「ねね様」没後400年を迎え、様々な記念行事を開催中の高台寺。秋の夜間特別拝観は、枯山水庭園に映し出されるプロジェクションマッピングが見どころ。紅葉のライトアップだけでなくデジタルアートも楽しめる華やかなイベントです。

高台寺（画像提供：京都市観光協会）

住所：京都市東山区高台寺下河原町526

問い合わせ（電話）：075-561-9966

期間：2025年10月24日（金）〜12月14日（日）

時間：17時（日没点灯）〜21時半（22時閉門）

拝観料：大人600円、中高生250円、小学生以下無料

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より市バス206乗車「東山安井」から徒歩7分

HP：https://www.kodaiji.com/index.html

嵯峨野トロッコ列車「光の幻想列車」

トロッコ嵐山駅からトロッコ亀岡駅の区間で、ライトアップやイルミネーションが設置されます。昼間とは違う期間限定の幻想的な絶景を楽しめるのが魅力です。秋には渓谷を彩る紅葉、冬には雪が積もった嵐山など、美しい日本の絶景を満喫できます。

嵯峨野トロッコ（画像提供：京都市観光協会）

場所：トロッコ嵯峨駅〜トロッコ嵐山駅〜トロッコ保津峡駅〜トロッコ亀岡駅間 ※ライトアップはトロッコ嵐山駅〜トロッコ亀岡駅間

問い合わせ（電話）：075-861-7444

期間：2025年10月25日（土）〜12月29日（月）

運休日：12月17日（水）

時間：16時半〜最終列車まで

運賃：大人880円 （片道）

交通： トロッコ嵯峨駅／JR嵯峨野線「嵯峨嵐山」隣接、 トロッコ亀岡駅／JR嵯峨野線「馬堀駅」から徒歩10分

HP：https://www.sagano-kanko.co.jp/

元離宮二条城「NAKED meets 二条城 2025 観月」

江戸時代に二条城の人々が大切にしていた月を、光と伝統文化によって再現する、秋の夜間限定アート展。プロジェクションマッピングや光の演出といった最新のデジタルアートを用いて、当時の風景を体感できます。紅葉や庭園のライトアップも魅力的です。

住所：京都市中京区二条通堀川西入二条城町541

問い合わせ（電話）：06-7732-8890

期間：2025年10月31日（金）〜12月7日（日）

時間：18時〜22時（最終入場21時）※会場内本丸エリアへの最終入場21時15分

拝観料：通常チケット／大人（中学生以上）月〜木2000円・金土日祝2400円、小学生 月〜木1200円・金土日祝1600円 ※本丸エリア入場券付チケットはプラス1200円 ※京都市在住・京都市内の学校に通学している学生は、中学生以上500円引き・小学生以下300円引きが適用 ※未就学児入場無料

交通：地下鉄東西線「二条城前駅」からすぐ

HP：https://event.naked.works/nijojo/autumn/ja/

X：https://x.com/nijojo_autumn25

北野天満宮「史跡御土居のもみじ苑公開・ライトアップ」

約350本の紅葉を持つ「もみじ苑」は、秋の限定公開です。入苑料にはお茶菓子が付いてくるので、綺麗な紅葉を見ながらいただくのもひとつの楽しみ。2025年は夜間のライトアップも開催し、昼間とは違った秋の風景を味わえます。境内を一望できる展望台もおすすめです。

北野天満宮（画像提供：京都市観光協会）

住所：京都市上京区馬喰町北野天満宮社務所

問い合わせ（電話）：075-461-0005

期間：2025年11月1日（土）〜12月7日（日）

時間：9時〜20時（最終受付19時40分）、ライトアップ／日没〜20時（最終受付19時40分）

拝観料：大人（中学生以上）1200円、小人（小学生・修学旅行生）600円、未就学児無料

交通：JR山陰本線「円町駅」より京都市バス203系統乗車「北野天満宮前」から徒歩10分

HP：https://kitanotenmangu.or.jp/guidance/odoi/

しょうざんリゾート京都 「しょうざん庭園 秋の紅葉ライトアップ」

しょうざん庭園は、面積約3万5000坪（東京ドーム2.5個分）の広大な敷地を持つ庭園です。この庭園名物の「北山台杉」の緑色と、カエデの朱色のコントラストがライトアップにより幻想的に浮かび上がります。『しょうざんリゾート京都』では「しょうざん秋の松茸づくし・秋宴会グルメプラン」を行っており、食事でも秋を感じることができます。

住所：京都市北区衣笠鏡石町47

問い合わせ（電話）：075-491-510

期間：2025年11月1日（土）〜12月7日（日）

時間：17時半〜20時（最終受付19時半）

拝観料：800円

交通：地下鉄烏丸線「北大路」より市バス北1に乗車「土天井町」から徒歩5分、京都駅経由「四条大宮駅」より市バス6乗車「土天井町」から徒歩5分

HP：https://www.shozan.co.jp/topic/lightup.html

東寺「東寺境内ライトアップ 金堂・講堂・立体曼荼羅夜間特別拝観」

境内のライトアップに加え、金堂と講堂の特別展を公開。200本もの紅葉が幻想的に照らし出されるとともに、ライトアップした五重塔が池に移る風景が見どころです。金堂・講堂では、数々の仏像を拝むことができ、厳かな雰囲気に没入してしまいます。

東寺（画像提供：京都市観光協会）

住所：京都市南区九条町1番地

問い合わせ（電話）：075-691-3325

期間：2025年11月1日（土）〜12月14日（日）

時間：18時〜21時半（拝観受付21時まで）

拝観料：大人（高校生以上）1000円、中学生以下500円

交通：近鉄京都線「東寺駅」から徒歩10分、JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」八条口から徒歩15分

HP：http://toji.or.jp/

鞍馬寺門前街／鞍馬駅前／くらま温泉 鞍馬ライトアップ「天狗の小径」

ひっそりとした小径を幻想的なライトアップで彩り、新たな魅力をお届け。京都でしか見られない静かな美しさに出合えます。また、鞍馬門前街では、里山の恵を味わう特別メニューも用意されており、五感で秋を楽しむことができます。

住所：京都市南区九条町1番地

問い合わせ（URL）：https://tengu.kuramachaya.com/contact/

期間：2025年11月1日（土）〜24日（金）

時間：18時〜21時

拝観料：無料

交通： 鞍馬寺門前街・鞍馬駅前／叡山電鉄鞍馬線「鞍馬駅」からすぐ、くらま温泉／叡山電鉄「鞍馬駅」から徒歩12分（無料シャトルバスで3分）

HP：https://tengu.kuramachaya.com/

青蓮院「夜の特別拝観（秋季）」

5年ぶりにライトアップを開催！ ご本尊の熾盛光如来は光そのものであり、光との関係が強い青蓮院。格調高い庭園や境内全体があますことなくライトアップされ、天然記念物の大クスノキや竹林も幻想的に照らし出されます。

※2025年より、ライトアップのデザインを変更。青蓮院のみの開催で、将軍塚青龍殿は実施なし。

住所：京都市東山区粟田口三条坊町69−1

問い合わせ（電話）：075-561-2345

期間：2025年11月7日（金）〜12月7日（日）

時間：18時〜22時（最終受付21時半） ※昼夜入れ替え制

拝観料：大人1000円、小中高生500円

交通：地下鉄東西線「東山駅」から徒歩5分、京都市営バス5・46・100系統「神宮道」から徒歩3分

HP：http://www.shorenin.com/

貴船神社・本宮表参道「貴船神社紅葉ライトアップ」

貴船神社の1番の見どころは、石段に沿って並ぶ朱色の灯篭と、それらを囲うモミジ。ライトアップで照らされた葉はより鮮やかになり、夜の特別な風景を創り出します。石段の下から見上げるように写真を撮るのがおすすめです。

住所：京都市左京区鞍馬貴船町180

問い合わせ（電話）：075-741-2016

期間：2025年11月7日（金）〜24日（月・振休）

時間：日の入り〜20時半

拝観料：無料

交通：叡山電車「貴船口駅」より京都バス33番乗車「貴船」から徒歩5分

HP：https://kifunejinja.jp/

大原宝泉院「秋の夜灯り 2025（ライトアップ＆夜間特別拝観）」

日本音楽の源流といわれる「声明（しょうみょう）」の発祥地、勝林院部のお寺。客殿から庭園を額縁に見立てて鑑賞する「額縁庭園」が見どころです。紅葉がやわらかな光に包まれ、非現実的な雰囲気となり、美しい風景に癒されます。

住所：京都市左京区大原勝林院町187

問い合わせ（電話）：075-744-2409

期間：2025年11月8日（土）〜12月7日（日）

時間：17時45分〜21時（最終受付20時半）※帰りの京都バスの時刻に注意

拝観料：900円

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都バス17・18系統乗車「大原」から徒歩11分

HP：http://www.hosenin.net/

宝厳院「2025年 秋の夜間特別拝観」

秋に特別公開される宝厳院の名園「獅子吼の庭」が見どころ。昼間とは違った静寂な景観が楽しめます。宝厳院がある嵐山・嵯峨野エリアには紅葉スポットは多数ありますが、ライトアップを行っている場所は少なく貴重な場所です。

住所：京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36

問い合わせ（電話）：075-861-0091

期間：2025年11月14日（金）〜12月7日（日）

時間：17時半〜20時半（最終受付20時） ※昼夜入替制

拝観料：大人1000円、小中学生300円

交通：嵐電「嵐山駅」から徒歩3分、JR嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」から徒歩10分

HP：http://www.hogonin.jp/

東福寺天得院「秋の特別拝観」

普段は見ることのできない枯山水庭園と、それを彩る紅葉。京都の秋を感じながら、抹茶や食事も楽しめます。夕暮れからのライトアップで、心癒される時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

場所：京都市東山区本町15-802

問い合わせ（電話）：075-561-5239

期間：2025年11月15日（土）〜12月7日（日）（ライトアップは11月30日まで）

時間：9時〜20時（20時半閉門）16時頃ライトアップ ※12月1日は9時〜16時（16時半閉門）

拝観料：大人600円、小中学生300円

交通：JR奈良線・京阪本線「東福寺駅」から徒歩7分

HP：https://tentokuin.jp/

金戒光明寺「秋の特別公開 夜間拝観」

金戒光明寺は、京都を眺望できる高台にあり、秋の夜には京都の山々が赤く染まる様子を見ることができます。境内のライトアップも開催され、「紫雲の庭」に映る光に照らされた紅葉が見どころです。プレミアムプランでは、通常より30分早く入場ができるほか、庭園コンシェルジュの案内付きで回ることができます。

場所：京都市左京区黒谷町121

問い合わせ（電話）：075-203-2940

期間：2025年11月15日（土）〜12月7日（日）

時間：17時半〜20時半（最終入場20時）

拝観料：大人1000円・小学生500円、プレミアム拝観プラン（土日祝開催・要予約）／大人2000円・小学生1500円

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より市バス5系統乗車「東天王町」から徒歩10分、市バス 32・203・204系統「岡崎道」から徒歩10分

HP：https://www.kurodani.jp/

永観堂「ライトアップ＆夜間特別拝観」

「もみじの永観堂」として知られる京都でも指折りの紅葉名所。境内には約3000本の紅葉が色づき、庭園や多宝塔、御影堂を鮮やかに包み込みます。夜には紅葉がライトアップされ、幻想的な光景が訪れる人を魅了することでしょう。

場所：京都市左京区永観堂町48

問い合わせ（電話）：075-761-0007

期間：2025年11月15日（土）〜12月10日（水）

時間：17時半〜20時半（21時消灯閉門）

拝観料：ライトアップ／中学生以上700円、寺宝展／大人1000円、小中高生400円

交通：地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩15分、 JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」 より市バス5系統乗車「南禅寺永観堂道」から徒歩5分

HP：http://www.eikando.or.jp/index.html

知恩院「秋のライトアップ2025」

浄土宗の総本山「知恩院」では、法然上人の木像をお祀りする、国宝「御影堂」が、9年の歳月をかけた大修理を経て2020年春に完成。期間中は、庭園「友禅苑」や、日本最大級の木造二重門「三門」などが美しくライトアップされ、幻想的な光景が広がります。さらに、僧侶が案内する「月かげプレミアムツアー」やフォトコンテストなど、多彩な催しも楽しめます。

住所：京都市東山区林下町400

問い合わせ（電話）：075-541-5142

期間：2025年11月19日（水）〜 12月7日（日）

時間：17時半〜21時半（最終受付21時）

料金：大人800円、小人（小中学生）400円

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都市バス206系統乗車「知恩院前」から徒歩5分

HP：https://www.chion-in.or.jp/

泉涌寺別院雲龍院「秋の特別拝観＆ライトアップ」

皇室の菩提所・御寺泉涌寺の別院で、後光厳天皇の勅願により開かれた寺。特別拝観では、修復後初となる「不動三尊像」の公開や限定特別朱印の授与が行われるとともに、庭園の紅葉を楽しむことができます。「蓮華の間」の4つの障子窓から見える椿や紅葉などがライトアップで照らされ、幻想的な夜のひとときが味わえます。

住所：京都市東山区泉涌寺山内町36

問い合わせ（電話）：075-541-3916

期間：特別拝観／2025年11月15日（土）〜30日（日）、ライトアップ／2025年11月20日（木）〜24日（月・振休）

時間：特別拝観／9時〜17時（受付終了16時半）、ライトアップ／日没〜21時（受付終了20時半）

料金：特別拝観／400円、ライトアップ／400円

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都市バス208系統乗車「泉涌寺道」から徒歩15分

HP：https://www.unryuin.jp/

鹿王院「鹿王院 夜の特別拝観」

足利義満が建てた臨済宗の寺院。境内にある「元金閣」と呼ばれる舎利殿には、嵐山を取り込んだような美しい庭園が広がります。ライトアップは、紅葉だけでなく竹林にも施されているところが魅力です。静寂に包まれた落ち着いた空間を楽しむことができます。

住所：京都市右京区嵯峨北堀町24

問い合わせ（電話）：075-600-2865

予約フォーム：https://mzt3p.hp.peraichi.com/ ※要予約・当日の空きは電話で要確認

期間：2025年11月21日（金）〜12月14日（日）

時間：17時〜19時半（受付終了19時）

料金：3500円（抹茶・和菓子つき）

定員：各日150名

交通：京福嵐山線「鹿王院駅」から徒歩4分

HP：https://rokuouin.com/

妙覺寺「法姿園 特別拝観（夜間特別拝観 紅葉ライトアップ）」

織田信長の京都での宿所としても知られる日蓮宗の本山のひとつ。本能寺の変の後、豊臣秀吉によって現在の地に移転されました。紅葉の季節には、3つの庭からなる苔むす庭園「法姿園（ほうしえん）」がライトアップされ、石塔が光に包まれて幻想的な雰囲気に。紅葉が彩る静かな夜のひとときを楽しめます。

住所：京都市上京区下清蔵口町135

問い合わせ（電話）：075-441-2802

期間：2025年11月22日（土）〜12月14日（日）

時間：18時〜20時（最終受付19時半）

料金：800円 ※小学生以下無料

交通：京都市営地下鉄鳥丸線「鞍馬口駅」から徒歩10分

HP：https://temple.nichiren.or.jp/5011012-myoukakuji/

梅小路公園（朱雀の庭）「梅小路公園紅葉まつり（ライトアップ）」

梅小路公園の「朱雀の庭」では、モミジやマツなどがライトアップされ、紅葉と光と闇が織りなす幻想的な風景を楽しめます。池に映る木々や、手に届きそうなモミジの小道が魅力。都心にありながら静かに紅葉を楽しめる隠れたスポットとして、市民や観光客に人気です。

住所：京都市下京区観喜寺町56−3

問い合わせ（電話）：075-352-2500

期間：2025年11月21日（金）〜 12月7日（日） ※11月25日（火）、12月1日（月）は休園

時間：17時〜21時（最終入園20時半）

料金：大人600円、小学生300円 ※VIVA SQUARE KYOTO、京都水族館または京都鉄道博物館の当日半券をお持ちの方は、料金から100円割引

交通：JR嵯峨野線「梅小路京都西駅」から徒歩すぐ

HP：http://www.kyoto-ga.jp/

光清寺「光清寺秋の特別拝観＋夜間拝観」

3日間のみ開催の秋の限定イベント。庭園デザイナーによる講演や砂紋引き体験、重森庭園設計研究室代表による砂紋復元の実演や庭園解説、僧侶による般若心経の読経など行わ1日ごとに異なるイベントが行われます。22日・23日には1年に1度の夜間拝観も開催され、特別な夜の庭を楽しめます。

住所：京都市上京区七番町339

問い合わせ（メール）：koseiji.kyoto@gmail.com

期間：2025年11月22日（土）・23日（日）・24日（月・振休）

時間：11月22日・23日／10時〜16時半・18時〜20時、24日／10時〜16時半

料金：大人1000円、小学生500円／お茶席800円

交通：地下鉄東西線ほか「二条駅」から徒歩10分、JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都市バス206系統乗車「千本出水」から徒歩2分

HP：https://koseiji.kyoto.jp/

京都迎賓館「20周年イベント 秋の夜間延長公開」

通常時のガイドツアーに加え、日没後に3回に分けてガイドツアーが実施されます。建物の障子が提灯のように柔らかく光り、庭の池に映る華やかな壁面装飾と合わさり、風情ある雰囲気を楽しめること間違いなし。各回40名限定のイベントなので、お早目のご予約を。

※御苑内は照明が少なく、日没後はほぼ真っ暗となるため、懐中電灯等の持参推奨。

住所：京都市上京区京都御苑23

問い合わせ（電話）：075-223-2301（平日9時半から17時まで対応、土日祝日は公開日のみ対応）

予約フォーム：https://form.geihinkan.go.jp/entry/p01?lang=ja&place=kyoto

期間：2025年11月22日（土）〜11月24日（月・振休）、11月28日（金）〜11月30日（日） ※9月24日（水）11時よりHPより予約受付開始（先着順）

時間：16時40分〜18時／17時20分〜18時40分／18時〜19時20分 ※各回の集合から解散までの時間

集合場所：京都御苑内 清和院休憩所

料金：一般2000円、大学生1500円、中高生700円 ※小学生以下の参観は不可

交通：京都市営地下鉄烏丸線「今出川駅」3番出口から徒歩約15分、JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都市バス4・7・205系統乗車「府立医大病院前」から徒歩7分

HP：https://www.geihinkan.go.jp/kyoto/20th_events/yakan-2025_11/

清水寺「清水寺（ライトアップ＆夜間特別拝観）」

「清水の舞台」として知られる本堂の下には、美しい紅葉が広がり、舞台が紅葉に浮かび上がる光景が秋の清水寺ならではの魅力です。本尊である十二面千手観音菩薩立像の慈悲を表す青いライトが見どころ。およそ1000本ものもみじからなる紅葉と伽藍建築の雄大さが調和する光景は、圧巻です。

住所：京都市東山区清水1丁目294

問い合わせ（電話）：075-551-1234

期間：2025年11月22日（土）〜12月7日（日）

時間：17時半〜21時（受付終了）

料金：大人500円、小・中学生200円

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都市バス206系統乗車「五条坂」から徒歩10分

HP：https://www.kiyomizudera.or.jp/event/yakan.php

清水寺成就院「成就院庭園特別拝観」

室町時代に建てられた 清水寺の塔頭・成就院の見どころは、国の名勝にも指定されている「月の庭」。この庭は四季折々の景色を楽しめる高台寺山を映し出しており、紅葉や月の光が池に映る、非現実的な景色を見ることができます。

住所：京都市東山区清水1丁目294

問い合わせ（電話）：075-551-1234

期間：2025年11月22日（土）〜12月7日（日）

時間：18時〜20時半（受付終了）

料金：大人600円、小・中学生300円

交通：JR京都線・嵯峨野線ほか「京都駅」より京都市バス206系統乗車「五条坂」から徒歩10分

HP：https://www.kiyomizudera.or.jp/event/jojuin.php

平等院「夜間特別拝観 瑞光照歓ー錦秋のあかりー」

鳳凰堂の境内では約200本の紅葉が一斉に色づき、真っ赤な葉が堂に華やかさを添え、言葉を失うほどの美しい景色を作り出します。庭園のライトアップやミュージアム鳳翔館は、平安の秋の風情を思わせます。1日1500名限定の秋の特別なイベントでゆったりと特別な時間をすごしてみては。

平等院（画像提供：京都市観光協会）

住所：京都府宇治市宇治蓮華116

問い合わせ（電話）：0774-21-2861

期間：2025年11月22日（土）〜12月7日（日）の期間中の土・日・祝 ※事前にWEBからの申込が必要。申込は9月8日10時〜拝観当日の20時まで

時間：18時〜20時半（受付終了20時）

料金：大人1500円、小中高生1000円

交通：JR奈良線宇治駅・京阪電鉄宇治線「宇治駅」から徒歩10分

HP：https://www.byodoin.or.jp/news/cat2/970-1118123-1200/

醍醐寺 伽藍「秋期夜間拝観」

開創1150年を迎えた醍醐寺。真言宗醍醐派の総本山で、世界遺産にも登録される歴史ある寺院です。広大な境内には、国宝の金堂や京都で最も古い木造建築である五重塔があります。夜間拝観では、金堂や唐門のほか、伽藍や庭園がライトアップされ、幻想的な雰囲気の中で紅葉を間近に楽しめます。

住所：京都市伏見区醍醐東大路町22

問い合わせ（電話）：075-571-0002

期間：2025年11月22日（土）〜12月7日（日）

時間：18時〜20時50分 (受付終了20時10分) ※昼夜完全入替制

料金：中学生以上1300円

交通：地下鉄東西線「醍醐駅」から徒歩12分

HP：https://www.daigoji.or.jp/

妙顕寺「ライトアップ＆夜間特別拝観」

妙顕寺のライトアップ＆夜間特別拝観では、夜の闇に映える光と艶やかな紅葉が幻想的な景色を作り出します。燃え立つような鮮やかな赤色の紅葉が境内の建物や白い塀を華やかに彩り、昼間とは異なる趣を楽しめます。一方、「四海唱導の庭」などの庭園は穏やかな雰囲気で、心穏やかに鑑賞することができます。

住所：京都市上京区妙顕寺前町514

問い合わせ（電話）：075-414-0808

期間：2025年11月22日（土）〜12月14日（日）

時間：18時〜20時半（最終受付20時）

料金：800円（小学生以下無料）

交通：京都市営地下鉄烏丸線「鞍馬口駅」から徒歩10分

HP：https://www.shikaishodo-myokenji.org/

【画像】秋風が心地よい季節に見たい、京都の夜間拝観スポット（6枚）